Vodafone distrugge Iliad e TIM: le Silver arrivano a 200 GB gratis

Con una vagonata di offerte, negli ultimi anni Vodafone ha cercato invano di tenere il passo dei gestori virtuali e di Iliad. I risultati non sono stati eccezionali ed è per questo che era necessario un cambio di rotta.

Secondo quanto riportato infatti il provider è stato in grado di tenere in considerazione delle offerte del passato rinnovandole esponenzialmente. Le Silver sono infatti tuttora disponibili con dei prezzi però diversi rispetto al passato.

Vodafone: tornano le Silver e lo fanno con prezzi incredibilmente bassi

La prima delle due permette con una somma di soli 7,99 € mensili, di avere minuti senza limiti, 200 messaggi verso tutti e 100 giga in 4G.

È interessante anche la seconda delle due Silver, una proposta che in questo caso vede il suo prezzo aumentare a 9,99 € al mese. Al suo interno ecco che Vodafone posiziona minuti illimitati verso tutti, 200 SMS e un quantitativo pari a 100 giga in 4G. Non bisogna dimenticare poi che l’azienda ha deciso di offrire un mese a prezzo scontato a tutti. Solo per i primi 30 giorni infatti tutte e due le offerte appena illustrate costeranno 5 €.

Ovviamente c’è anche qualcuno che può risultare più esigente agli occhi di Vodafone ed è per questo che il gestore anglosassone ha pensato ad una soluzione. Stando a quanto riportato infatti, chiunque volesse aggiungere un quantitativo di 50 giga in più alla sua offerta, potrà farlo. Il tutto avviene gratuitamente solo scegliendo il servizio di ricarica automatica chiamato SmartPay. È così infatti che Vodafone permette a tutti di poter far diventare i giga delle due offerte appena illustrate rispettivamente 150 e 200.

Non bisogna poi tralasciare il fatto che queste offerte sono disponibili solo per alcuni utenti in base al loro gestore di provenienza. Vodafone desidera infatti che a sottoscrivere queste soluzioni siano coloro che arrivano da Iliad o da un gestore virtuale.