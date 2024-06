L’operatore telefonico italiano Vodafone tenta spesso i suoi ex clienti a tornare attivando una delle sue super offerte. Anche per il mese di giugno 2024, in particolare, sembra che l’operatore abbia deciso di proporre a questi suoi ex clienti l’attivazione di un’offerta mobile piuttosto apprezzata in passato. Si tratta in particolare della nota offerta di rete mobile denominata Vodafone Silver. Quest’offerta è stata proposta in passato dall’operatore in diverse versioni e questa volta gli ex clienti potranno tornare attivando la versione con 100 GB di traffico dati al mese.

Torna in Vodafone, anche a giugno torna l’offerta Vodafone Silver con 100 GB

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone sta cercando di far tornare alcuni suoi ex clienti proponendo l’attivazione di una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Vodafone Silver. Si tratta di un’offerta piuttosto apprezzata dagli utenti in passato, grazie al suo elevato rapporto tra qualità e prezzo.

Questa volta, l’operatore ha deciso di proporre l’offerta in questione nella sua versione con 100 GB di traffico dati. Gli utenti potranno utilizzarli per navigare anche con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, a disposizione degli utenti ci saranno anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo che gli utenti dovranno sostenere per attivare questa offerta sarà pari a soli 6,99 euro al mese.

Per questa occasione, l’operatore ha inoltre deciso di azzerare il costo per la scheda sim e di proporre il costo di attivazione a solo 1 centesimo. Come accade spesso, l’operatore sta comunicando questa opportunità ai suoi ex clienti con una nuova campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore ai suoi ex clienti.

“Con Vodafone 100GB in 5G, minuti e sms illimitati a 6.99E/mese. Attivazione 0.01E, SIM 0E. Attiva in negozio/online entro il 16/06. Dettagli e costi: voda.it/wdb14”.