Samsung per errore svela il Galaxy Watch FE

Sembra chesia stata protagonista di un “” con il quale è stato involontariamente presentato agli utenti il nuovo, a basso costo. Il dispositivo indossabile dovrebbe arrivare sul mercato entro l’anno. Il leak è stato rilasciato perdal sito web ufficiale della stessa azienda coreana.

Secondo quanto spiegato da GSMArena sui portali di Samsung UK e la divisione Sudamericana dell’azienda, sono apparse per sbaglio online le schede prodotto del nuovo dispositivo. Al momento quest’ultimo è stato identificato con il codename SM–R861.

Emerge il leak del nuovo Samsung Galaxy Watch FE

Erano già emerse delle indiscrezioni riguardo al dispositivo indossabile a basso costo. Considerando che non c’erano stati ulteriori spoiler a riguardo in molti hanno ignorato le voci arrivando ad ipotizzare che il lancio del Watch FE fosse stato cancellato o posticipato al prossimo anno.

L’apparizione delle schede relative allo smartwatch di Samsung, invece, non solo ha confermato la presenza dell’orologio smart, ma anche il suo prossimo lancio. Quest’ultimo potrebbe arrivare già durante il Galaxy Unpacked atteso per il prossimo 10 luglio. Durante l’evento verranno svelati diversi dispositivi di Samsung. Tra questi ci sono i nuovi Z Fold 6 e Z Flip 6, il Galaxy Ring e la nuova linea Watch 7. Quest’ultimi si arricchiranno, per la prima volta, con il nuovo modello “Ultra”. A questi potrebbe aggiungersi anche il nuovo FE a basso costo, pensato con molta probabilità per la fascia entry–level del mercato.

La pagina web apparsa, e prontamente sparita, con conteneva informazioni particolari riguardo il nuovo Galaxy Watch FE di Samsung. Secondo quanto riportato dai leak il dispositivo avrà un design e una scheda tecnica molto simile al Watch4. Non ci sono ulteriori notizie a riguardo. Sarà necessario dunque attendere il prossimo evento per scoprire se davvero il lancio è così imminente e quali saranno le caratteristiche del nuovo smartwatch a basso costo.