Copilot: su Windows 11 arriva l’applicazione dell’AI

Sui dispositivi Windows 11 sta per arrivare la nuova app di Copilot. Per cosa può essere usata e come ottenerla? Scopriamolo.

Con l’addio adi, è ora il momento di accogliere la nuovadi, introdotta con l’ultimadel sistema operativo di Microsoft. Ma quali funzionalità offre questo nuovo software? E come si può accedervi?

Secondo quanto riportato da Windows Latest, l’app di Copilot è stata introdotta con la Build 26227 di Windows11, disponibile dal 31maggio. Quest’ultima sarà presente nel canale Canary del sistema operativo. Ciò significa che, per provare in anteprima il software, è necessario iscriversi al programma Insider e accedere al canale. Inoltre, si dovrà disporre di un computer compatibile con i requisiti minimi di Copilot.

Arriva l’applicazione di Copilot su Windows 11

Durante l’evento Build della scorsa settimana, Microsoft ha presentato la nuova applicazione, che sarà disponibile per tutti con l’aggiornamento Windows11 24H2, previsto per settembre. La versione Canary del software è una beta e potrebbe contenere bug, glitch e problemi di stabilità e funzionamento. A differenza della versione attuale di Copilot, che si trova nell’angolo destro della taskbar, la nuova app sarà posizionata al centro di quest’ultima e non potrà più essere aperta rapidamente premendo i tasti Win+C della tastiera. Se si possiede un AI PC con tasto Copilot, invece, sarà possibile richiamare l’app con un solo click.

In termini di design e funzionalità, il passaggio ad un’app dedicata consente di ridimensionare la finestra dell’intelligenza artificiale, spostarla sul desktop e gestirla come qualsiasi altro software presente sul computer. Inoltre, sarà possibile trascinare i file da analizzare direttamente nell’app dal desktop o da qualsiasi cartella, oppure interagire con Copilot tramite il solito prompt dei comandi testuali in linguaggio naturale.

Nonostante queste novità, la nuova build di Windows 11 non include ancora l’integrazione profonda di Copilot nelle app di sistema. Microsoft ha infatti spiegato che l’AI sarà in grado di eseguire in automatico operazioni di editing fotografico dall’applicazione Foto o di aggiustamento dei settaggi di sistema dalle Impostazioni. Bisogna sottolineare che tali funzionalità verranno probabilmente rilasciate solo successivamente. Inoltre, come per ogni software in fase beta, è importante sottolineare che possibili problemi di stabilità e funzionamento che potrebbero emergere durante l’uso.