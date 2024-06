CoopVoce: la EVO 200 è disponibile a prezzo scontato

Sono i gestori virtuali ad occupare più tempo agli utenti quando bisogna sceglierne uno nuovo. La scelta del nuovo provider è infatti uno dei momenti più importanti per un utente che usa costantemente lo smartphone, in quanto può determinare il suo futuro di breve o lunga durata.

Per andare a colpo sicuro, ci sono nomi di aziende che non possono essere tralasciati, come ad esempio quello di CoopVoce.

CoopVoce: la migliore offerta è ancora disponibile, ecco quanto costa la EVO 200

Risulterebbe talmente complicato scegliere un gestore al di fuori di CoopVoce che non resta altro che valutare la sua migliore offerta. Disponibile attualmente sul sito ufficiale, la nuovissima EVO 200 permette di avere a disposizione il meglio ogni mese per lo stesso prezzo. La peculiarità del provider virtuale di Coop è infatti proprio questa: lanciare una promozione mobile con un prezzo e lasciarlo uguale per sempre.

Qualcuno si sarà già reso conto infatti che durante gli scorsi mesi la famosa EVO 200 era già disponibile, ma ora costa addirittura 2 € in meno rispetto al solito.

Chiunque dovesse scegliere di passare a CoopVoce entro il prossimo 19 giugno, potrà avere soli 7,90 € al mese questa offerta. Al suo interno gli utenti possono trovare 200 giga in 4G per navigare sul web, minuti senza limiti verso tutti e 1000 SMS verso tutti. Restano quindi disponibili solo 15 giorni per un’offerta che una volta sottoscritta non cambierà mai di prezzo.

C’è un grande vantaggio: sono due i regali che CoopVoce dispone per chi sceglie la EVO 200. Il primo consiste nel costo di attivazione azzerato, mentre il secondo invece riguarda il primo mese gratuito. Il costo di 7,90 € al mese infatti partirà dal secondo mese in avanti. A garantire sono gli stessi utenti che hanno già sottoscritto questa soluzione tempo addietro. Nessuno ha mai trovato brutte sorprese dopo essere arrivato per la prima volta a far parte della famiglia di CoopVoce.