OnePlus: ci sono alcuni prodotti in ritardo, cosa sta accadendo?

Tantissimi prodotti OnePlus risultano essere in ritardo. Cosa sta succedendo? Quali sono i dispositivi in arrivo quest'estate?

, entrambe sotto il conglomerato, stanno affrontando una serie di. Le due compagnie cinesi hanno deciso di posticipare il lancio diprevisti per l’estate, subito dopo l’introduzione dele delin Europa. Secondo il popolare leaker cineseOPPO e OnePlus hanno deciso di rinviare il lancio dei propri dispositivi. La notizia ha sollevato molte domande ed appassionati ed esperti si chiedono cosa sta accadendo.

Riguardo OPPO i dispositivi coinvolti sono il Pad 3 e le cuffie in–ear Enco X. Invece, per OnePlus i dispositivi che subiranno un ritardo saranno i Pad 2 e i Watch 3. Sono comprese anche le nuove versioni della Band. Le ragioni precise di tali rinvii non sono state comunicate ufficialmente. È ipotizzabile che la decisione possa essere legata a strategie commerciali piuttosto che a problemi produttivi.

Ritardi per alcuni prodotti OnePlus e OPPO

Il lancio europeo del OnePlus Watch 2 risale a febbraio e il OnePlus Pad è stato introdotto un anno fa. Ciò suggerisce che le aziende potrebbero aver scelto di prolungare i cicli di vita dei loro attuali modelli. In questo modo i tablet otterranno un ciclo di 18-24mesi, mentre smartwatch e cuffie in-ear 12mesi. I nuovi lanci potrebbero presentarsi tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo.

Un’altra informazione interessante riportata da Digital Chat Station riguarda le specifiche dei dispositivi. Sia l’OPPO Pad 3 che il OnePlus Pad 2 dovrebbero essere dotati di un SoC Snapdragon8 Gen3. Ciò suggerisce che potrebbero essere lo stesso dispositivo, anche se destinati a mercati diversi. Mentre l’uno è indirizzato al mercato cinese, l’altro quello internazionale. Il Watch 3, invece, dovrebbe mantenere il chip Snapdragon Wear W5, come il modello precedente.

Questi rinvii influenzeranno inevitabilmente la lineup estiva di OnePlus. Senza i nuovi tablet e smartwatch, l’unica grande novità dovrebbe essere il OnePlus Nord 4. Previsto per la seconda metà di luglio, un anno dopo il lancio europeo del Nord3, il Nord4 è atteso con grande interesse.