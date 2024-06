TIM, giugno 2024 è il mese delle Power: in regalo il 5G e fino a 300GB

Nessuno si aspettava un ritorno di fiamma di questo genere da parte di TIM eppure eccolo qui. Il gestore italiano è tornato a far paura con le sue promozioni migliori che questa volta appartengono ad una linea “potentissima” come dimostra il nome: sono tornate infatti le Power.

TIM: arrivano le migliori offerte del momento, ecco le Power fino a 300 GB

Si parte dalla prima, una proposta fuori dal comune per TIM che non ha mai messo a disposizione del pubblico così tanti contenuti e un prezzo così basso. Il nome è Power Special, offerta che al suo interno include veramente tutto partendo dai minuti e fino ad arrivare a tanti giga. Ecco infatti telefonate illimitate verso chiunque, 200 messaggi verso tutti e infine 300 giga in 5G per la navigazione sul web. Il prezzo mensile che gli utenti accettano in questo caso è di soli 9,99 € al mese.

La Power Iron invece è una delle proposte migliori per chi vuole risparmiare ancora di più. Al suo interno questa promo vanta minuti senza limiti verso chiunque con l’ausilio di 200 SMS e infine di 150 giga in 4G per navigare sul web. Il prezzo? Solo 6,99 € al mese per sempre.

Se credete che la festa sia finita qui, vi sbagliavate di grosso. C’è ancora la Power Supreme Easy, una via di mezzo tra le due soluzioni appena scelte. Basta infatti spendere solo 7,99 € al mese per avere qualcosa di più. Rispetto all’offerta precedente, questa vanta 200 giga in 4G per la navigazione sul web sempre accompagnati da minuti senza limiti verso tutti e 200 SMS. Ovviamente tutte le proposte viste hanno dei giga da utilizzare all’estero che variano in base al quantitativo già disponibile.

C’è un’altra grande opportunità scegliendo queste offerte, ovvero avere un mese gratis da parte di TIM. Solo i primi 30 giorni dunque saranno a 0 € per poi cominciare a pagare quanto detto.