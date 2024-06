Netflix ha vinto una scommessa con Arcane, quella di realizzare una serie ispirata a League Of Legends. Prodotta da Riot Games e Fortiche Production, la serie ha messo d’accordo davvero tutti, sia i giocatori affezionati al brand ma anche coloro i quali si sono avvicinati per la prima volta a questo mondo fantastico.

Uno dei fattori particolarmente apprezzato dalla critica e dal pubblico è il livello qualitativo dell’animazione. La fusione di elementi in CGI con disegni a mano ha permesso di conferire uno stile unico ad Arcane che la distingue facilmente da altre produzioni.

La storia narrata nel corso delle nove puntate permette di conoscere i personaggi e caratterizzarli appieno. Anche il loro mondo e l’ambiente che li circonda può essere considerato un protagonista, con la perfezione della città di Piltover e la povertà di Zaun.

Arcane è pronta a tornare su Netflix, la seconda stagione della serie ispirata a League of Legends arriverà a novembre

Nothing ever stays dead. Arcane returns this November. pic.twitter.com/3EIjNX85qc — Netflix (@netflix) June 3, 2024

Considerando tutti questi elementi che hanno comportato un altissimo indice di gradimento, non sorprende scoprire che Netflix ha da tempo pianificato una seconda stagione. Come svelato dalla piattaforma direttamente sui propri canali social, gli appassionati dovranno attendere novembre per scoprire come proseguirà la storia.

Il primo poster ufficiale mostra Violet “Vi” e Jinx in un abbraccio, a sottolineare che la loro unione è ancora forte nonostante le scelte di vita profondamente diverse. La nuova stagione dovrebbe riprendere da dove si è interrotta la prima, continuando a raccontare la storia delle due ragazze e della guerra tra Piltover e Zaun.

Purtroppo, al momento le informazioni disponibili sono molto limitate e questo poster è l’unico dettaglio ufficiale condiviso da Netflix. Siamo certi che a breve arriverà anche il primo trailer che sicuramente sarà particolarmente a effetto. Non resta che attendere ancora qualche settimana per avere nuovi dettagli.