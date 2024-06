Samsung Galaxy Buds2 pro sono le cuffiette, o meglio gli auricolari senza fili, definiti comunemente true wireless, di riferimento del momento, proprio perché sono attualmente in commercio ad uno dei prezzi più bassi che abbiamo mai visto, almeno in confronto al loro listino originario.

Nascono per essere tranquillamente utilizzati ovunque, sia a bordo vasca che ad esempio durante gli allenamenti, per questo motivo dovete sapere che hanno certificazione IPX7 per la resistenza a schizzi d’acqua e polvere, con supporto eventualmente all’immersione. I driver sono realizzati con la collaborazione di AKG, uno dei mostri sacri del settore audio, con supporto alla ricarica wireless, ed anche cancellazione attiva dei rumori. Avete capito bene, le suddette cuffiette dispongono di ANC, per riuscire ad isolarsi alla perfezione dall’ambiente circostante.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: un’occasione immensa per risparmiare

Il rapporto qualità/prezzo per questo prodotto è davvero inaudito, dovete infatti sapere che originariamente erano in commercio ad un listino di 229 euro, ma solamente in questo periodo Amazon è stata in grado di abbassare la spesa, fino a raggiungere la quota limite di 129 euro. Il prodotto è disponibile sul mercato con garanzia della durata di 24 mesi, per l’acquisto dovete collegarvi qui.

La batteria è un componente più che sufficiente su tale tipologia di prodotto, infatti sarà possibile utilizzare le cuffiette anche per più di 24 ore, sfruttando i cicli di ricarica della custodia, avendo ugualmente la certezza di non dover ricorrere alla presa a muro. L’altro plus del dispositivo è sicuramente rappresentato dall’audio a 360 gradi, potendo quindi riprodurre un suono molto più realistico, grazie al pieno supporto degli algoritmi 360 audio. Il comfort raggiunge poi livelli quasi mai visti prima, con una riduzione delle dimensioni del 15% rispetto al passato.