Nel mondo del gaming per pc uno dei temi caldi degli ultimi tempi sono senza alcun dubbio le schede video di prossima generazione di Nvidia, queste ultime sono previste per la fine dell’anno e porteranno con loro una grande ventata di innovazione all’insegna dell’intelligenza artificiale, ovviamente le voci in circolazione sono tantissime e tutti non vedono l’ora di poter mettere mano sulle nuove schede dell’azienda vestita di verde.

Oggi nel dettaglio vi parliamo della futura top di gamma della famiglia RTX 50, ovvero la GeForce 5090, quest’ultima dovrebbe costituire la top di gamma della famiglia e portare un aumento di prestazioni impressionante rispetto al modello precedente, a quanto pare però non è tutto, infatti anche il design dovrebbe cambiare dal momento che stando alle voci di corridoio degli ultimi tempi il dissipatore della Founders Edition risulterà più piccolo e snello rispetto a quello della generazione precedente il che consentirà alla scheda di occupare due slot e non 3 come accadeva per la 4090.

Dissipatore più piccolo

Stando le voci emerse in rete l’azienda dovrebbe aver ridotto lo spessore di tutte le componenti di dissipazione tranne le ventole le quali resteranno identiche alle precedenti, ciò dovrebbe consentire di ridurre il volume totale della scheda senza inficiare le prestazioni legate alla dissipazione, in tal modo quest’ultima dovrebbe entrare più agevolmente nei case dei vostri pc.

Ovviamente si tratta di voci di corridoio e non c’è nulla di confermato, per saperne di più probabilmente dovremmo attendere il Computex di Taipei sperando che l’azienda si decida a rilasciare qualche dichiarazione in merito alle schede in arrivo, ciò non toglie che probabilmente potremmo assistere ad un arrivo invertito rispetto al passato con la 5080 in arrivo prima della 5090.

Per il resto dovremmo anche attendere per capire se le notizie sono vere o se si tratta di voci di corridoio infondate.