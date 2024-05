Apple ha in mente uno sconto davvero interessante per gli utenti che vogliono avere il massimo con il minimo sforzo, infatti arriva la promozione Amazon che tutti stavano aspettando, con la quale riuscire ad accedere all’ultimo iPad ad un prezzo veramente concorrenziale.

Stiamo parlando del modello base, quindi non iPad Air o similari, bensì un prodotto che vuole permettere al consumatore di entrare di diritto nel mondo Apple, senza richiedere un esborso particolarmente elevato. Il modello in questione prevede connettività solo WiFi con 64GB di memoria interna, che ricordiamo comunque non essere espandibile tramite microSD.

Apple iPad: offerta da non perdere attiva per poco

Apple iPad viene commercializzato su Amazon ad una cifra complessivamente più che accessibile al pubblico, infatti il suo valore di listino si aggira attorno ai 439 euro. Proprio in questi giorni è stata però attivata una campagna promozionale che ne riduce ulteriormente la spesa da sostenere, sino ad arrivare a soli 369 euro, sempre approfittando della garanzia legale della durata di 24 mesi. Premete qui per l’acquisto.

Gli amanti della scheda tecnica possono scoprire essere un prodotto da 248,6 x 179,5 x 7 millimetri ed un peso di soli 477 grammi, il connettore, integrato nella parte inferiore del dispositivo, è una USB-C (non si trova più quindi il lighting come in passato), il display è da 10,9 pollici di diagonale, trattasi di un Liquid Retina con tecnologia IPS e risoluzione di 2360 x 1640 pixel (oltre a 264ppi). Il processore è Apple A14 Bionic, con CPU hexa-core e GPU quad-core, corredato da unna fotocamera posteriore da 12 megapixel, che presenta anche apertura F1.8, per riuscire a catturare più luce possibile, incrementandone il livello qualitativo ed il dettaglio. La registrazione video raggiunge al massimo il 4K a 60fps, con stabilizzazione digitale.