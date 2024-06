iPhone 16 Pro, svelato un nuovo dettaglio dalle cover protettive

Durante le ultime ore stanno diventando insistenti i rumor che riguardano i nuovi iPhone 16, più in particolare il modello Pro. Secondo quanto riportato, dovrebbero esserci dei dettagli estetici pronti a cambiare.

Stando a quanto comparso improvvisamente sul web, i moduli fotografici dovrebbero essere leggermente più ampi. Sono infatti trapelate su Internet delle immagini di alcune cover che confermano l’ampiezza maggiore del riquadro riservato alle fotocamere. Sempre dalle cover, si vede anche un ulteriore spazio nella parte bassa sul lato destro riservato al nuovo tasto che dovrebbe essere utilizzato per scattare foto. È chiaro che al momento si tratta di indiscrezioni ma non è la prima volta che il tema principale tratta di queste modifiche.

iPhone 16 Pro, ecco quali saranno alcune delle specifiche tecniche e non solo

Non ci sarà uno stravolgimento totale con la nuova generazione degli iPhone 16. Le novità comunque ci sono e arriveranno a migliorare una serie di smartphone già molto avanzata. Più in particolare infatti ci sarà un quantitativo maggiore di memoria RAM a bordo dei modelli di base, così come un nuovo tasto azione che comparirà su tutti e quattro i modelli. Al momento non si sa se sarà di tipo capacitivo o fisico. Un altro tasto verrà introdotto dall’altra parte del frame e sarà utile per scattare le foto.

Apple sta lavorando inoltre per riuscire ad implementare a bordo dei nuovi iPhone in arrivo a settembre un sistema che sia in grado di dissipare il calore in maniera più efficiente. Anche i microfoni saranno più avanzati, così come il display dei modelli di base che potrebbe ospitare la tecnologia ProMotion.

Per quanto concerne i display dei modelli Pro invece dovrebbe esserci una forma più allungata che porterà dunque gli smartphone ad aumentare anche in termini di dimensioni. Non mancheranno le modifiche alle fotocamere e alle batterie, in entrambi i casi pronte a diventare più performanti.