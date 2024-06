Netflix, dopo la fine delle riprese del film di Minecraft, ha sorpreso tutti gli utenti. È stato, infatti, annuncio, il rilascio di una nuova serie TV ufficiale tratta proprio dall’omonimo videogioco. Secondo quanto è stato riportato sembra che la piattaforma stia collaborando con Mojang Studios per realizzare un nuovo show animato in CG basato sull’universo del noto gioco. L’annuncio è arrivato in occasione del quindicesimo anniversario di Minecraft.

Netflix sta per rilasciare una nuova serie su Minecraft

Per il momento però i dettagli sul progetto risultano essere ancora sconosciuti. Tutto ciò che si sa è che la serie su Netflix presenterà agli utenti una storia originale. Inoltre, è stato annunciato che WildBrain, lo studio dietro Sonic Prime di Netflix, Carmen Sandiego e Ninjago: Dragons Rising, si occuperò dell’animazione per Minecraft.

Il gioco, pubblicato nel 2009, è stato creato da Markus Persson con Jens Bergenstein. Risulta essere, al momento, uno dei videogiochi più venduti della storia. Vanta oltre 300milioni di copie vendute e all’incirca 140milioni di giocatori attivi ogni mese.

Al momento i fan di tutto il mondo stanno attendendo il rilascio, previsto per aprile 2025, di un lungometraggio dedicato all’universo di Minecraft e prodotto da Warner e Legendary. I protagonisti saranno Danielle Brooks, Jack Black e Jason Momoa.

L’annuncio di Netflix si aggiunge ad un periodo di forte fermento per il settore streaming e videoludico. Infatti, sono tanti gli adattamenti rilasciati negli ultimi tempi che si basano sul modo dei videogames. Alcuni esempi sono Fallout e Tomb Raider rilasciati su Amazon, Resident Evil e The Witcher sempre su Netflix e The Last of Us su HBO. Sembra dunque che i numeri raggiungi da quest’ultimi progetti abbia convinto la piattaforma di streaming ad investire ancora in tale settore. Non resta che attendere ulteriori sviluppi ed aggiornamenti riguardo la serie tv Netflix inspirata a Minecraft.