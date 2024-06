Fiat: il suo futuro sarà totalmente elettrico e con zero emissioni

Il futuro dell’automobilismo sembra ormai già scritto e punta a spada tratta verso l’ecosostenibilità e la produzione di vetture elettriche. Molti brand, prima affezionati ai propulsori inquinanti a combustione, sembrano aver cambiato la propria strategia per adattarsi a questa particolare tendenza. Andreas Mayer, responsabile dei marchi Abarth, Fiat e Fiat Professional in Germania, ha espresso quello che è il suo parere sull’avvenire dei tre brand di cui è responsabile, ribadendo la centralità dell’elettrificazione.

Secondo Mayer, sia la Fiat Panda che l’Abarth 600e faranno il loro ritorno sulle strade tedesche quest’anno. La nuova Abarth 600e, con i suoi 240 cavalli potrà essere presto ordinata. Discorso diverso per la Panda, che a quanto pare dovrebbe debuttare l’11 luglio. Dalle parole di Meyer pare anche che quest’auto presenterà una motorizzazione elettrica, completamente nuova e mai vista in tale modello.

Fiat solo elettrica entro il 2030?

Mayer ha anche confermato che la Fiat Panda rimarrà disponibile con il motore Euro 7. Sembra anche che le ultime Fiat 500 con motore a combustione sono ancora presenti nei concessionari. Al contempo la Fiat 500 ibrida nel 2026 verrà sostituita da un nuovo modello. Il CEO si è mostrato d’accordo con altri rappresentati dell’azienda nel considerare la 500 come un’icona dell’automobilismo nostrano, presente da più di 50 anni sul mercato. La sua versione full electric non farà altro che prolungarne la vita rendendola immortale, continuando ad essere un punto di riferimento per il brand.

E i piani per il futuro? Si cercherà di trasformare la Fiat in un leader dell’elettromobilità all’interno di Stellantis. Mayer ha rivelato che nel piano dell’azienda è stato stabilito che dal 2030 in poi il marchio venderà solo auto completamente elettriche in Europa. Questo impegno verso l’elettrificazione riflette non solo il volere di un’avvenire sostenibile ma anche il cercare di adeguarsi alle normative del governo che prevedono l’annullamento delle auto a combustione fra circa 10 anni. Le parole di Mayer mostrano così un futuro promettente per Fiat, Abarth e Professional, con un impegno chiaro come il sole verso la mobilità sostenibile.