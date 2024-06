Cixi: il nuovo triciclo elettrico a pedali che viaggia anche in autostrada

Avete mai immaginato di guidare un auto utilizzando i vostri piedi come “motore”? No, non diciamo stile Flinstones, ma pedalando? Beh, ora in campo, nel settore della mobilità elettrica, c’è una nuova start-up con una creazione che di certo vi sorprenderà. Parliamo della nuovissima Cixi e dell’innovativo VIGOZ, un veicolo ibrido, un triciclo, davvero interessante e con uno stile molto particolare.

Il mercato è già popolato da quadricicli adatti a guidatori dai 14 anni in su, che raggiungono velocità massime di 45 km/h, o addirittura 65 o 90 km/h ma non ci sono “auto” del genere. Il triciclo VIGOZ si distingue per la sua eccezionale velocità massima di 120 km/h e la sua capacità di circolare anche in autostrada, in Francia però, qui ancora no.

Un triciclo per adulti che viaggia in autostrada

Ma cosa rende così speciale il triciclo VIGOZ? Innanzitutto, sicuramente il suo design fuori dagli schemi. Avente tre ruote e funzionante a pedali, dona anche la possibilità di mantenersi in forma mentre ci si sposta da un luogo all’altro. Grazie ad uno speciale sensore di coppia altamente sensibile, l’accelerazione del veicolo è determinata dalla pedalata. Per chi non fosse disposto a sforzarsi troppo, è possibile impostare un’assistenza elevata, particolarmente utile per percorsi più lunghi. Diciamo che è come una bici elettrica con una ruota in più e con un tetto sulla testa.

La CIXI ha progettato un telaio tubolare ben robusto che va a sostenere l’intero veicolo. Il VIGOZ è progettato per durare, non si romperà mica facilmente, e avrà bisogno di una manutenzione minima. Quanto costa questo triciclo che ricorda un’Apecar al contrario? Qui sta la vera sorpresa. Il VIGOZ sarà disponibile attraverso un modello di sottoscrizione, con un prezzo che diminuirà ogni anno, con uno sconto del 1% di anno in anno come segno di fedeltà. Questo approccio insolito all’acquisto dona una certa flessibilità e accessibilità al triciclo, rendendolo accessibile a più utenti interessati. Con il suo design unico, la sua velocità e la possibilità di smaltire qualche caloria, il VIGOZ cambierà le regole della mobilità elettrica.