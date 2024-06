Fiat Panda immortale: confermata la produzione fino al 2029

La Fiat Panda è stata confermata nuovamente come una delle automobili più longeve mai esistite. L’amore degli appassionati per questa vettura italiana, divenuta famosa a livello mondiale, l’ha resa immortale. Questa ormai storica city car continuerà ad essere prodotta e durerà almeno fino al 2029, annuncio che non poteva che essere accolto con entusiasmo. Era anche prevedibile che la Fiat prendesse una decisione tale, date le vendite eccezionali registrate negli anni dall’auto. Perché rinunciare ad un veicolo vincente?

Il CEO di Stellantis Carlos Tavares, qualche mese fa, aveva già anticipato che la Fiat Panda sarebbe stata prodotta almeno fino al 2030, ma l’ufficializzazione è arrivata solo un paio di giorni fa. I sindacati, infatti, hanno comunicato con precisione le tempistiche rendendo reale quella che fino ad ora era solo un’ipotesi.

Come sarà il futuro della ormai immortale Fiat Panda?

La Fiat Panda ha continuato a vivere grazie alla capacità degli sviluppatori di reinventare l’auto con versioni innovative sia a livello tecnico che di design, pur mantenendo la sua essenza. L’ultimo modello, la “Pandina”, è stato recentemente svelato come il più tecnologico e smart di sempre. Allineandosi con le normative europee, la nuova Panda sarà meno inquinante ed avrà un ciclo di vita più lungo dei modelli avuti sino ad ora. L’attuale versione è in vero un’evoluzione di quella lanciata nel 2012, a dimostrazione della grande forza adattativa della società.

I sindacati Uilm, rappresentati da Gianluca Ficco e Crescenzo Auriemma, hanno espresso soddisfazione per la conferma della produzione della Fiat Panda fino al 2029. Al contempo, non hanno mostrato parecchio entusiasmo sulla nuova vettura del 2024, che sarà presentata a luglio con un design da B-SUV e avente motorizzazioni differenziate. La versione ibrida sarà prodotta fino al 2029, mentre una nuova versione con allestimenti essenziali sarà venduta a circa 15.000 euro. Questo costo così basso potrebbe rendere la Fiat Panda accessibile a un pubblico ancora più ampio di quello odierno.