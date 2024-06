TinyPod: quando l'Apple Watch si ritrasforma in un iPod Mini

La prossima novità tra gli accessori disponibili per i device Apple forse dividerà l’utenza. C’è chi lo apprezzerà, ricordando con nostalgia i tempi passati dei millennials adolescenti, mentre altri potrebbero trovarlo alquanto strano. Ma di che parliamo? Si chiama TinyPod e altro non è che un case per Apple Watch. Questo aggeggio trasforma l’orologio smart del brand in una versione moderna e sicuramente più avanzata dell’iPod Mini, completo di una funzionale clickwheel.

Il TinyPod, sviluppato dalla Tiny, non è però una sola un semplice cover. Grazie ad una semplice installazione della cassa dell’orologio all’interno della custodia, l’Apple Watch prende vita in una nuova forma. Chi magari non ha vissuto quell’esperienza retrò vedrà nel case qualcosa di fresco ed innovativo, poi c’è chi ha ancora il suo iPod conservato nel cassetto.

Come funziona il case TinyPod per l’Apple Watch?

La clickwheel del TinyPod è collegata alla Digital Crown dell’Apple Watch. Ruotando la clickwheel con il dito, la Digital Crown compie un movimento verso l’alto o verso il basso, permettendo così di navigare tra le funzioni. Questo meccanismo è ancora in attesa di brevetto, ma potrebbe riportare al passato con un tocco di innovazione.

Mentre il TinyPod richiama inevitabilmente il design e lo stile distintivo associato ai prodotti Apple, è importante sottolineare che non contiene alcuna tecnologia o componente elettronico. Diciamo che è soltanto un modo creativo, o una strategia di marketing, che va ridurre le distrazioni digitali per potersi concentrare sulle opzioni essenziali, come chiamate e messaggi e non andare su Instagram e girare tra le storie.

TinyPod sarà disponibile in diverse varianti per adattarsi ad ogni edizione esistente dell’Apple Watch. Si parte dalla Serie 7-9 da 45mm, per poi includere anche le versioni per Ultra e Serie 7-9 da 41mm e i modelli per Apple Watch 4-6 da 40 e 44mm. Sapete quanto costerà? 90 dollari e sarà venduto da questa estate. Ok che potrebbe essere un accessorio divertente, ma forse alcuni utenti riterranno il prezzo un tantino alto considerando che, come detto, non possiede nessun sistema tecnologico.