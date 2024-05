CoopVoce: costa solo 7 EURO la promo EVO 200 con tutto incluso

Non esiste al momento un modo per arginare il fenomeno dei gestori virtuali. A dimostrarlo è la grande caparbietà di CoopVoce, il leader assoluto in questa branca che è cresciuta anno dopo anno.

Sono disponibili al momento più offerte sul sito ufficiale ma una avrebbe preso il largo tra le volontà degli utenti. Si tratta della nuova EVO 200, una soluzione perfetta sotto diversi punti di vista.

CoopVoce, la promo migliore del momento è sempre la cara vecchia EVO 200

Resistere alle grandi offerte di un gestore famoso è sempre difficile, a maggior ragione quando improvvisamente è diventato uno di quelli di riferimento. Tanti utenti che hanno abbandonato tempo addietro l’idea di scegliere CoopVoce, oggi potrebbero ritrovarsi a ripensarci ancora una volta.

Sono infatti disponibili alcune offerte che fanno capo alla gamma EVO, forse una delle più interessanti di sempre. Già a fine 2023 gli utenti avevano avuto modo di capire quanto fossero interessanti queste proposte, tutte strapiene di contenuti e convenienti dal punto di vista economico. Tra tutte le soluzioni disponibili sul sito del provider di Coop, ecco che spunta la EVO 200.

Al suo interno questa promo riesce a garantire quel che occorre ad ogni utente, sia in termini di contenuti che di convenienza. La EVO 200, che ha un prezzo mensile di soli 7,90 € per sempre, è ora come ora la miglior proposta sul mercato. Chi desidera averla, sa benissimo che al suo interno troverà minuti senza limiti verso chiunque, 1000 SMS da inviare in ogni momento e 200 giga in 4G per la connessione dati. Queste sono caratteristiche fondamentali al giorno d’oggi per un’offerta al fine di riuscire a fare breccia nel cuore degli utenti.

Questa nuova offerta è disponibile con costo di attivazione azzerato e soprattutto con un mese gratis. Proprio così: chi la sottoscrive può avere un mese totalmente gratuito prima di cominciare a pagare 7,90 € mensili.