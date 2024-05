Aixam-Mega presenta e-Minauto Access: il nuovo quadriciclo elettrico

Aixam-Mega, un azienda conosciuta per la sua produzione di minicar di alto livello, ci presenta una nuova vettura compatta adatta alla città. Parliamo della e-Minauto Access, un quadriciclo completamente elettrico progettato proprio per chi è “vittima” della complessità della mobilità urbana. Questo nuovo modello va a competere direttamente con altre vetture simili, piccole e tecnologicamente avanzate, come la Fiat Topolino o anche la Citroen Ami.

Il quadriciclo ha una lunghezza ridotta, come ci si può aspettare, di 2.759 mm. La e-Minauto Access è poi dotata di un motore elettrico da 6 kW/8,15 CV, alimentato da una batteria avente una capacità di 5,1 kWh. Essa consente alla piccola auto di avere che un’autonomia di 75 km con una singola carica, non di certo adatta ai lunghi spostamenti. La velocità massima raggiungibile è di 45 km/h, il che rende questo quadriciclo ideale per le strade della città. La mini car si ricarica in circa 2,5 ore da una normale presa di corrente, aspetto ottimale considerando che di colonnine ce ne sono ancora troppo poche.

Da chi può essere guidato questo piccolo e particolare quadriciclo?

Il 2023 è stato un anno molto positivo per Aixam-Mega, con la produzione di un record assoluto di 19.300 veicoli. Tale successo è stato accresciuto anche dalle vendite nel nostro Pese. Lo scorso anno infatti l’azienda ha registrato un aumento del 13% rispetto al 2022, superando le 4.000 auto, di cui il 22% erano veicoli elettrici. Si tratta di un notevole progresso avuto in soli 5 anni, quando i veicoli elettrici, allora, rappresentavano solo il 2% delle vendite complessive. I quadricicli poi non hanno fatto altro che aumentarne l’apprezzamento. Tornando al veicolo in questione, l’e-Minauto Access può essere guidata a partire dai 14 anni con la patente AM. Il quadriciclo è acquistabile in due colori diversi, o in bianco o in grigio titanio.

Si può scegliere di aggiungere degli optional come il sistema di riscaldamento o un sistema multimediale avente un display touch da 6,2 pollici dotato di Bluetooth e USB. Il quadriciclo di serie possiede dei cerchi da 13 pollici, ma è possibile anche optare per cerchi da 14 pollici a 8 razze se lo si richiede. In Italia, il prezzo di e-Minauto Access di Aixam-Mega parte da 12.499 euro e la cosa ottima è che compatibile con gli incentivi dedicati ai quadricicli elettrici.