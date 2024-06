Manca davvero poco al debutto ufficiale del nuovo smartphone del produttore tech Oppo. Ci stiamo riferendo al prossimo Oppo F27 Pro e, in queste ultime ore, sono emersi in rete ulteriori dettagli tecnici e anche una immagine teaser che vanno così a completare il quadro di quello che sappiamo su questo dispositivo. Vediamo qui di seguito i dettagli di questo nuovo device di Oppo.

Oppo F27 Pro in dirittura d’arrivo sul mercato, ecco le presunte specifiche

In queste ultime ore sono emersi ulteriori dettagli tecnici riguardanti il prossimo smartphone di fascia media del produttore tech Oppo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Oppo F27 Pro. Osservando attentamente quello che è emerso in rete, possiamo notare come il prossimo smartphone di casa Oppo sarà dotato del supporto alla certificazione di impermeabilità IP69. Questo permetterà agli utenti di proteggere il proprio dispositivo da eventi usuranti come acqua e polvere.

Oltre a questo, dai teaser appena emersi in rete possiamo notare come lo smartphone sarà disponibile anche in diverse colorazioni, tra cui Pink e Blue. La parte frontale di questo smartphone, invece, sarà occupata da un ampio display con tecnologia OLED. Si tratterà in particolare di un pannello con una diagonale pari a 6.7 pollici e con una elevata risoluzione.

Dal punto di vista prestazionale, sembra che a bordo troveremo il soc MediaTek Dimensity 7050 con tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage interno. Sul retro in un modulo fotografico circolare, saranno collocati i vari sensori fotografici. Si parla di un sensore fotografico principale da 64 MP, un sensore grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP. A chiudere la scheda tecnica, sembra che non mancherà nemmeno una batteria molto capiente da 5000 mah e con supporto alla ricarica rapida dell’azienda, la SuperVOOC da 67W.