Android e iPhone sono da sempre due mondi distinti e paralleli che non si sono incontrati mai, almeno fino a questo momento, da un paio di anni infatti i contatti tra i due sistemi operativi hanno iniziato a prendere piede all’interno di un contesto di apertura da parte di Apple a collegare il proprio sistema con altri sistemi non Apple, idea che in passato era ritenuto inaccettabile per quest’ultima.

Di conseguenza quando i due sistemi entrano in contatto non sempre le cose vanno benissimo, come se non fossero nati per dialogare, questo è quello che stanno sperimentando gli utenti Android che ricevono messaggi tramite Google messaggi da iPhone, nel dettaglio stanno riscontrando un problema nella ricezione delle Gif inviate appunto dagli smartphone Apple.

GIF distorte con pixel assenti

come potete ben vedere dall’immagine sopra alcune volte le Gift arrivano ad un device Android distorte, mal visualizzate e con pixel assenti, un problema che si verifica in modo randomico e non su tutti gli smartphone ma che numerosi utenti stanno segnalando indipendentemente dalla marca del loro dispositivo.

il fatto che il problema non discrimini tra i vari smartphone Android lascia pensare che si tratti più di un bug di iOS, del resto tutto ciò si è verificato con l’arrivo di iOS 17.5, il quale magari al suo interno contiene qualche impunta legato ad una funzione che ancora in fase di implementazione.

Al momento le varie aziende coinvolte non si sono ancora espresse, è altamente probabile che però sottobanco arriverà una correzione di questo problema che lo farà svenire nel nulla senza che al netto ci sia una presa di posizione ufficiale e magari troppo evidente da parte di Apple.

Non rimane dunque che pazientare e aspettare che il tutto venga risolto, probabilmente con un aggiornamento minore di iOS che potrebbe essere rilasciato in questi giorni.