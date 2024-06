È da tempo che circolavano voci relative al possibile arrivo del servizio streaming Max anche in Europa. Ora finalmente è arrivata la conferma definitiva da parte di Warner Bros. Anche se in Italia non è ancora chiaro quale sarà la data di lancio è ormai certo che il sistema arriverà anche nella nostra Penisola.

A riportare la notizia è stato Engage dopo l’annuncio ufficiale da parte di Alessandro Araimo, general manager Sud Europa di Warner Bros. Discovery. È stato quest’ultimo, infatti, ad indicare quello che sarà il periodo di lancio di Max in Europa. Durante il Festival della TV di Dogliani, Araimo ha spiegato che il servizio di streaming di Warner Bros. arriverà in Italia, nello specifico, introno al 2026. Max è nato dalla fusione di HBO e Discovery+ e promette interessanti novità per il settore dell’intrattenimento.

Max arriva anche in Italia: bisogna però attendere

Saranno dunque necessari due anni affinché il sistema di streaming arrivi anche nel nostro Paese. Nel frattempo, però, Max è già arrivato in Europa. La notizia è arrivata con un comunicato stampa di Warner Bros. Discovery, pubblicato il 21 maggio 2024. Quest’ultimo informa che gli abbonati nei paesi nordici, nell’Europa centrale e orientale e nella penisola iberica saranno i primi europei ad usufruire dell’offerta dei contenuti in streaming offerti da WBD.

Max offre ai suoi utenti il doppio dei contenuti rispetto ad HBO Max. Ad esempio, i fruitori europei coinvolti potranno accedere in anteprima alla visione di “Dune– Parte due”. Inoltre, nella proposta iniziale, accessibile anche ai dispositivi come Amazon Fire TV, sono compresi anche alcuni contenuti sportivi, tra cui le qualificazioni in diretta del torneo di tennis Roland–Garros.

Una proposta davvero allettante quella di Warner Bros. per gli utenti europei che potrebbero usufruire di un catalogo streaming ricco e variegato per accontentare i gusti diversificati di tutto il pubblico.