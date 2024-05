Il colosso dello streaming Netflix continua ad aggiornare il suo catalogo multimediale con diverse novità di rilievo. Siamo infatti giunti alla fine del mese di maggio e il colosso si sta preparando per aggiungere nuovi titoli per il prossimo mese. Tra le novità più attese, c’è sicuramente la seconda e ultima parte della terza stagione di Bridgerton, nota serie tv ispirata ai romanzi rosa della scrittrice Julia Quinn, ma non solo. Vediamo qui di seguito cosa ci aspetta.

Netflix, ecco i nomi dei titoli che vedremo arrivare sul catalogo a giugno 2024

Fra pochi giorni sarà giugno e il colosso dello streaming Netflix aggiornerà il suo catalogo di contenuti multimediali. Come sempre, infatti, il colosso mantiene costantemente aggiornato questo catalogo, proponendo diversi titoli di rilievo ed eliminando eventualmente titoli non più necessari. Per il prossimo mese, ci sono in arrivo alcune novità anche piuttosto attese dagli utenti.

Una di queste, come già accennato in apertura, è l’arrivo della seconda parte della terza stagione di Bridgerton. Stagione che ha visto ora come protagonista il terzo dei fratelli Bridgerton, ovvero Colin Bridgerton, e Penelope Federington, ovvero Lady Whistledown. Vediamo qui di seguito i nomi dei titoli in arrivo.

Serie tv in arrivo su Netflix a giugno 2024

• SWEET TOOTH – in arrivo il 6 giugno 2024

• BRIDGERTON 3, PARTE 2 – in arrivo il 13 giugno 2024

• GANGS OF GALICIA – in arrivo il 21 giugno 2024

• RISING IMPACT – in arrivo il 22 giugno 2024

• THAT’S 90 SHOW – in arrivo il 27 giugno 2024

Film in arrivo su Netflix a giugno 2024

• UNDER PARIS – in arrivo il 5 giugno 2024

• COME RAPINARE UNA BANCA – in arrivo il 5 giugno 2024

• BAKI HANMA VS KENGAN ASHURA in arrivo il 6 giugno 2024

• ULTRAMAN RISING – in arrivo il 14 giugno 2024

• TRIGGER WARNING – in arrivo il 21 giugno 2024

La lista di titoli in arrivo è in costante aggiornamento, quindi vi informeremo non appena saranno annunciati nuovi titoli per il mese di giugno 2024. Nel frattempo, vi lasciamo qui di seguito il trailer della terza stagione di Bridgerton.