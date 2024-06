Uno dei migliori robot aspirapolvere in circolazione resta senza dubbio il Roborock Q5 Pro+, un dispositivo che riesce a concentrare tantissima tecnologia e prestazioni di alto livello, in un dispositivo tutt’altro che costoso, in quanto oggi può essere acquistato a meno di 300 euro.

Il modello in questione viene commercializzato con la stazione di svuotamento automatico, utilissima per evitare di dover continuare a vuotare il cassetto raccoglipolvere, così da ridurre al minimo i tempi di tale azione (in quanto il contenitore interno al robot sarebbe di 180ml). Il prodotto può raggiungere una potenza di aspirazione complessiva di 5500Pa, con navigazione LiDAR PreciSense, ma soprattutto spazzola DuoRoller di qualità, per la rimozione di polvere e peli di animali.

Robot aspirapolvere, l’offerta migliore di oggi

Il prezzo del robot aspirapolvere oggetto del nostro articolo è stato fortemente ribassato rispetto al passato, infatti originariamente era in commercio ad un valore consigliato di 299 euro, che ha subito uno sconto del 13% proprio in questi giorni, sino ad arrivare ad una spesa finale da sostenere pari a soli 259 euro. Premete qui per acquistare subito.

Le dimensioni del prodotto sono perfettamente allineate con gli standard del settore, essendo in grado di raggiungere 49 x 38 x 37 centimetri, con un peso di 11,7kg (complessivo). La navigazione, sia grazie al LiDAR che ai sensori presenti sulla superficie, permette lo spostamento praticamente ovunque, anche al di sotto di mobili bassi o tavolini. La spazzola motorizzata presenta funzione antigroviglio, i peli di animali o capelli particolarmente lunghi non resteranno mai aggrovigliati, facilitando di fatto la pulizia da parte del consumatore nella maggior parte delle occasioni.

Spedizione viene gestita direttamente da Amazon, con la certezza di ricevere la merce molto presto con consegna a domicilio gratuita.