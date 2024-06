Apple iPhone 15: lo sconto AMAZON di 250 euro è FOLLE

Apple iPhone 15 ha in serbo uno sconto decisamente interessante per il consumatore finale, infatti in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter acquistare il top di gamma dell’azienda di Cupertino su Amazon, risparmiando molto più di quanto si sarebbero mai aspettati di vedere.

Nel momento in cui doveste decidere di avvicinarvi ad un prodotto di casa Apple, dovete ricordare che è molto importante il taglio di memoria che decidete di acquistare, poiché la ROM non sarà in nessun modo espandibile da parte del consumatore finale (non è presente lo slot per la microSD, per intenderci). Il modello attualmente in promozione prevede 128GB di memoria interna, con possibilità di acquisto nella colorazione Nero.

Apple iPhone 15: che prezzo Amazon

Spendere poco sull’acquisto di un Apple iPhone 15 non l’avremmo mai pensato, fino ad oggi. Il top di gamma dell’azienda di Cupertino è stato lanciato lo scorso anno ad un valore di listino di 979 euro, cifra che comunque è stata fortemente ribassata da Amazon stessa per avvicinare il maggior numero di consumatori, sino al valore finale di 749 euro. Lo sconto applicato corrisponde a circa 250 euro, con un risparmio del 23%. Premete qui per l’acquisto.

Le specifiche tecniche di questo prodotto sono assolutamente da primo della classe, è dotato di un ampio display da 6,1 pollici di diagonale, trattasi di un Super Retina XDR che può raggiungere una risoluzione molto elevata, affiancato a sua volta dalla presenza di un processore performante, quale è l’A16 Bionic di Apple stessa. La configurazione di base prevede anche la presenza di un comparto fotografico migliorato rispetto alle generazioni precedenti, tanto da poter raggiungere la presenza di un sensore da 48 megapixel, arricchito con il teleobiettivo 2X per riuscire a scattare ottime fotografie anche da lontano.