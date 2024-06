Torniamo a parlare di un argomento piuttosto importante e che coinvolge al giorno d’oggi molti utenti. Fra i vari discussioni con a bordo Android si insinuano purtroppo spesso numerose minacce anche piuttosto gravi, come malware, virus e trojan di ogni genere. Questi si nascondono spesso in numerose applicazioni e permettono ai cybercriminali di accedere senza troppe difficoltà ai dati sensibili degli utenti, come nome, cognome, data di nascita e a volte anche i dati dei conti bancari. Una nuova minaccia, in particolare, si sta insidiando in quest’ultimo periodo. Si tratta di Antidot, un nuovo trojan che si diffonde spacciandosi per un aggiornamento di Google Play Store.

Antidot, nuovo trojan si cela come aggiornamento di Google Play Store

In questi ultimi giorni è stato individuata una nuova minaccia che si sta insidiando nei dispositivi con a bordo Android. Come già accennato in apertura, stiamo parlando di Antidot, nuovo trojan che è stato individuato dalla società di cyber intelligence Cyble. Questo trojan si insidia nei dispositivi delle vittime fingendosi un aggiornamento di Google Play Console.

Gli utenti, infatti, sembra che stiano ricevendo delle strane notifiche dove viene per l’appunto indicata la disponibilità di un nuovo aggiornamento per Google Play Console. In questa notifica, gli utenti vengono inoltre invitato a cliccare un link che li riporterebbe alla pagina per installare l’aggiornamento. Inutile dire che è proprio attraverso questo link che il trojan Antidot si diffonde sul dispositivo delle vittime. Una volta installato il presunto aggiornamento, agli utenti viene inoltre chiesto di fornire l’accesso alle impostazioni di accessibilità di Android. In questo modo, Antidot prende dunque possesso di numerosi dati sensibili e questo è estremamente pericoloso per gli utenti.

Come sempre, il consiglio che diamo è quello di diffidare da strane notifiche e avvisi del genere, soprattutto se si viene invitati ad aprire dei link sospetti.