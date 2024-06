In questi giorni Google ha preso una decisione che potrebbe impattare su alcune aziende e i propri clienti.

L’azienda di Mountain View ha infatti deciso di eliminare l’opzione che permetteva alle aziende di chattare con i propri clienti tramite Maps o Search.

Il servizio, che attualmente permette alle imprese di scambiare messaggi in chat con la propria clientela, si chiama Google Business Messages.

Si tratta di un servizio estremamente comodo poiché un cliente può contattare direttamente l’attività, l’azienda o il negozio dal profilo che compare su Google Maps o sul motore di ricerca.

Inoltre, l’attività ha anche la possibilità di inserire delle risposte automatiche per alcune delle domande che gli utenti pongono più spesso.

Insomma, Google Business Messages è un servizio davvero molto utile per entrambe le parti. Ma allora perché Google ha deciso di eliminarlo?

Google: addio alla chat tra aziende e clienti su alcuni dei servizi

La notizia che Google ha deciso eliminare questo strumento estremamente utile ha lasciato molti interrogativi. Google Business Messages verrà eliminato il 31 Luglio del 2024, ma già dal 15 luglio Non sarà consentito creare nuove chat.

I motivi che si celano dietro a questa scelta dell’azienda di Mountain View non sono ancora del tutto chiari. Tuttavia nell’email che Google ha inviato alle varie attività che utilizzavano questo servizio per comunicare la sua chiusura è stato scritto: “anche se potrebbe sembrare una cattiva notizia, per continuare a migliorare i nostri strumenti a volte dobbiamo prendere decisioni difficili che possono avere un impatto sulle attività e sui partner con cui collaboriamo. Per noi è importante che Google sia sempre un partner utile per aiutare e gestire la tua attività e stiamo sempre impegnati a portare avanti questa missione.”

Da queste parole traspare la volontà di Google di esplorare nuovi strumenti per migliorare costantemente l’esperienza degli utenti sui suoi servizi.