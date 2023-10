Negli ultimi anni gli aspirapolvere hanno notevolmente aumentato le loro capacità di aspirare ed alcuni, anche di lavare il pavimento.

I più famosi in commercio arrivano a superare anche i 1000 euro e non tutti desiderano spendere una cifra così alta. Proscenic P11 Mopping però è un’ottima soluzione.

Proscenic P11 Mopping Aspirapolvere Senza Fili in offerta su Amazon

Il serbatoio dell’acqua da 340 ml fornisce l’acqua necessaria per pulire l’intero pavimento, mentre lo sterzo girevole a 180 gradi consente di evitare facilmente gli ostacoli e di raggiungere i mobili mentre si pulisce. 400W, 35KPa di potenza di aspirazione, ideale per tappeti e altre superfici, adatto per peli di animali domestici, tutti i tipi di sporco e detriti.

La lunghezza regolabile si trasforma facilmente in un aspirapolvere portatile con attacchi versatili per pulire scale, auto, mobili e altro ancora. Il design ergonomico di soli 5,2 libbre e la disposizione ottimizzata del centro di gravità creano una sensazione di leggerezza quando si impugna l’aspirapolvere, adatto a tutte le attività di pulizia della casa. Nella confezione troverete anche la spazzola per la polvere e lo strumento per le fessure.

Il display LED a colori e il pannello a sfioramento monitorano i livelli della batteria, le 3 modalità di pulizia e i messaggi di errore per un’esperienza di pulizia intelligente. La batteria può essere comodamente rimossa per una ricarica flessibile, montando l’aspirapolvere a parete, all’interno di un armadio o semplicemente appoggiato al muro per ottimizzare lo spazio. Aspira fino a 50 minuti senza bisogno di ricaricare. Il tutto per soli 169 euro grazie ad un coupon di 10 euro seguendo questo link.