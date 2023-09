Ogni giorno ci ritroviamo di fronte ad una nuova pericolosa truffa che potrebbe davvero svuotare il conto corrente del malcapitato. Oggi parliamo del raggiro tramite il quale il malvivente invia un messaggio, generalmente un SMS, dove conferma la consegna del pacco, infatti si ritrova scritto “il vostro pacco è stato consegnato”.

All’interno del messaggio si trova un link, che rimanda ad un sito esteticamente molto simile a quello di uno dei tanti vettori (corrieri) presenti sul territorio. All’utente viene richiesta l’introduzione di svariati dati personali, per la conferma dell’identità, che però vengono visualizzati dal malvivente, per poi essere utilizzati per scopi tutt’altro che leciti.

Truffa pericolosa, fate attenzione all’SMS ricevuto

Consapevoli che spesso tali SMS sono reali, in quanto gli stessi corrieri utilizzano la notifica SMS per inviare la conferma di consegna o il tracking del pacco, esistono una serie di accorgimenti che ci permettono di capire l’incombere della truffa.

Nella maggior parte dei casi parliamo di messaggi scritti in malo modo, con una sintassi ed una ortografia tutt’altro che corretta, il che già dovrebbe far storcere il naso al consumatore finale. Nel caso in cui abbiate seri dubbi, dovete fare semplicemente una cosa: collegatevi al sito del corriere digitando l’indirizzo direttamente nella barra del browser, in questo modo eviterete qualsiasi truffa o problematica di vario genere.

Seguendo questi consigli state certi che sarà impossibile cadere nella pericolosa truffa, ve lo assicuriamo sin da ora.