Truffe banche, il metodo infallibile che ti permette di sfuggire dalle grinfie dei truffatori

La sicurezza dei conti correnti degli italiani è una priorità per l’Associazione Bancaria Italiana (ABI). Di fronte all’aumento delle truffe online e alle crescenti minacce informatiche, l’ABI ha deciso di intervenire pubblicando un vademecum con una serie di consigli utili per chi effettua operazioni sia online che allo sportello.

Truffe banche: le cose che devi sapere

L’ABI sottolinea l’importanza di accrescere la sicurezza degli utenti, educandoli sui principali crimini informatici e sulle truffe più comuni. Tra i consigli forniti, spicca l’importanza di scegliere una password lunga e complessa per il proprio conto corrente online, diversa da quelle utilizzate per altri profili online. È fondamentale accedere al conto solo da dispositivi sicuri e personali, evitando l’uso di reti WiFi pubbliche e PC di terzi. L’uso dell’app della propria banca, protetta da accesso biometrico, è considerato l’approccio più sicuro.

Oltre alle precauzioni online, l’ABI fornisce anche consigli per chi utilizza strumenti fisici come gli sportelli ATM. È essenziale variare le proprie abitudini, evitando di visitare la filiale sempre allo stesso orario e seguendo sempre lo stesso percorso. Durante le operazioni, è fondamentale proteggere il codice PIN e non lasciare mai incustoditi oggetti di valore.

Le truffe telefoniche sono un altro campo minato. L’ABI avverte di non effettuare mai bonifici su richiesta telefonica e di non condividere mai i dati di accesso al proprio conto online. Nonostante le minacce, l’ABI ritiene che la digitalizzazione dei conti bancari aumenti la sicurezza. Infatti, l’uso di servizi digitali riduce la necessità di recarsi in filiale, minimizzando i rischi.

In un’era in cui la digitalizzazione e l’online stanno diventando sempre più centrali nella vita quotidiana, è essenziale essere informati e preparati. La consapevolezza e l’adozione di buone pratiche possono fare la differenza tra mantenere le proprie finanze al sicuro e cadere vittima di truffatori astuti.