La nuova famiglia Redmi Note 13 verrà presentata verso il mese di ottobre 2023. Inizialmente la serie sarà dedicata in esclusiva al mercato Cinese e, in seguito, potrebbe fare il proprio debutto a livello internazionale.

Stando alle ultime indiscrezioni emerse, il brand di Xiaomi sta lavorando ad un lineup pensata per accontentare diverse fasce di utenti. Infatti, si prevede il lancio di ben cinque modelli diversi, ognuno con le proprie specifiche uniche.

I cinque device sono già presenti nei database delle autorità cinesi di certificazione e questo conferma che il lancio è imminente. I numero di modelli che sembrano associati alla serie Redmi Note 13 sono: 2312DRAABC, 2312CRAD3C, 2312DRA50C e 23090RA98C e di seguito andiamo a scoprire ogni singolo device in arrivo.

Redmi si sta preparando al debutto della famiglia Note 13 e lo fa con una lineup di tantissimi device adatti a tutte le necessità degli utenti

Redmi Note 13 4G e Note 13 4G NFC

Le indiscrezioni indicano il Redmi Note 13 arriverà sul mercato cinese in due varianti: il Note 13 4G caratterizzato dal nome in codice “Sapphire” e il Note 13 4G NFC conosciuto come “Sapphiren”. Entrambi i modelli saranno spinti da un SoC Qualcomm Snapdragon e la differenza tra i due dovrebbe risiedere esclusivamente nella presenza dell’NFC sull’omonimo modello.

Redmi Note 13 5G

Il Redmi Note 13 5G ha come nome in codice “gold” e sarà spinto da un SoC realizzato da MediaTek. Questo modello si concentra sul comparto fotografico in quanto l’ottica principale sarà da 108 megapixel a cui si affianca un obiettivo ultra-grandangolare e una fotocamera macro.

Gli analisti ritengono che arriverà anche una variante del device brandizzata da Poco. Infatti, il device in questione ha come nome in codice “goldp” e l’unica differenza dovrebbe essere la fotocamera principale da 64 megapixel.

Redmi Note 13 Pro 5G / Note 13 Pro+ 5G

Il Redmi Note 13 Pro 5G è conosciuto negli uffici del produttore con il nome in codice “Zircon”. Anche in questo caso troviamo in SoC MediaTek e particolare attenzione sulla fotografia. Il sensore principale potrebbe essere un Samsung ISOCELL HP3 da 200 megapixel, affiancato ad un obiettivo ultra-wide da 8 megapixel e una fotocamera macro da 2 megapixel. La fotocamera frontale sarà da 16 megapixel ottimizzata per i selfie.

Le differenze tra il Note 13 Pro 5G e il Note 13 Pro+ 5G non sono note, ma probabilmente si tratterà solo di un display più grande per il secondo modello. Purtroppo, al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulla scheda tecnica.

Redmi Note 13 Turbo

Infine, il Redmi Note 13 Turbo è conosciuto con il nome in codice “Garnet” e potrà contare su un comparto fotografico simile a quello di Note 13 Pro 5G. Tuttavia, il device sarà spinto da un SoC Qualcomm Snapdragon e questa scelta favorirà la commercializzazione a livello internazionale.