Se avete bisogno di un paio di cuffie di alta qualità potete acquistare le Xiaomi Redmi Buds 4 Pro in super offerta su Amazon.

Le cuffie in questione sono scontate del 40% rispetto al prezzo di listino. Scopriamo insieme tutti i dettagli sul prodotto.

Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

Le cuffie dispongono della cancellazione attiva del rumore fino a 43 dB per ridurre efficacemente il rumore indesiderato consentendo di ascoltare la musica in pace e silenzio; Inoltre, con il triplo microfono per le chiamate si può ottenere un audio cristallino, ovunque ti trovi. La batteria ha una lunghissima durata.

Ascolta fino a 9 ore con una sola ricarica o fino a 36 ore con la custodia di ricarica; Se hai fretta e dimentichi di ricaricare, gli auricolari possono riprodurre fino a 2 ore di musica dopo una ricarica rapida di 5 minuti. Connettività intelligente a due dispositivi, passa facilmente dallo smartphone al computer.

Infine, hanno un design ergonomico per indossarle comodamente, e comandi a sfioramento per controllare la musica e cambiare modalità con le dita. Potete acquistarle al prezzo di 59.90 euro invece di 99.90 euro nel colore bianco e nero (a 60.99 euro). Seguite questo link per maggiori dettagli.