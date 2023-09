Samsung ha presentato la nuova famiglia Galaxy Tab S9 che rappresenta l’apice della tecnologia del produttore nel mercato tablet. Tuttavia, nel corso delle prossime settimane, farà il proprio debutto anche una nuova famiglia caratterizzata da un prezzo più accessibile.

La serie Galaxy Tab A9 rappresenterà il punto di riferimento nella fascia media del mercato, senza però modificare l’esperienza d’uso e le feature pensate per gli utenti. I nuovi tablet di Samsung sono stati avvistati sul sito di certificazione BIS.

Questa conferma indica che il debutto è previsto a breve per il mercato Indiano e, di conseguenza, per il resto del mondo. Tra le varie novità emerse, spicca certamente la scheda tecnica.

Samsung si sta preparando al debutto della famiglia Galaxy Tab A9, la serie di tablet pensati per coniugare versatilità e prezzo

Infatti, la piattaforma di certificazione ha svelato quello che sarà il chipset che spingerà la serie Galaxy Tab A9. Stando a quanto emerso, Samsung ha scelto di adottare il System-on-Chip MediaTek Helio G99. La soluzione è stata preferita al SoC MediaTek MT8768 che possiamo trovare sul tablet Galaxy A7.

Ricordiamo che il SoC MediaTek Helio G99 è realizzato da TSMC con un processo a 6nm ed è ottimizzato per l’utilizzo quotidiano. Infatti, il chipset offre ampia versatilità per eseguire i task più comuni ma offre la potenza necessaria per il gaming e l’elaborazione grafica delle foto scattate.

L’architettura è caratterizzata da due core Cortex-A76 che operano a 2,2GHz e sei core Cortex-A55 in grado di raggiungere i 2,0GHz. La GPU è la Mali-G57 MC2. La scheda tecnica del tablet Samsung sarà caratterizza anche dal supporto alle reti 5G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS e radio FM. La batteria sarà da 5.100mAh con il supporto alla ricarica rapida da 15W.