Lidl nasconde all’interno dell’ultimo volantino una serie di pazze offerte che abbracciano i prodotti più richiesti da parte degli utenti, raggiungendo livelli e spese quasi mai viste prima d’ora. Il risparmio da Lidl è assolutamente notevole ed elevato per tutti, proprio grazie ad una variabilità della campagna quasi unica nel suo genere.

Tutto questo per dire che gli acquisti possono tranquillamente essere completati dagli utenti nei negozi fisici sparsi per il territorio, senza vincoli o limitazioni particolari. Basterà difatti recarsi presso il punto più vicino alla propria residenza, per avere la certezza di mettere le mani sul prodotto effettivamente desiderato.

Lidl, splendide occasioni per spendere poco

Fino al 10 settembre da Lidl si possono acquistare incredibili prodotti di qualità dedicato al fai-da-te, tutti marchiati Parkside, e caratterizzati da un rapporto qualità/prezzo più unico che raro. E’ questo il caso del trapano battente ricaricabile, un dispositivo che oggi ha un costo tutt’altro che elevato, se considerate che può essere acquistato con un esborso di soli 34,99 euro, con annessa la garanzia di 3 anni.

Le specifiche tecniche parlano di una qualità quasi superiore al normale, con un numero di giri e di percussioni regolabile manualmente ed uno specifico alloggiamento degli utensili con sistema SDS-plus. All’interno della confezione si possono trovare anche accessori specifici, come 3 punte SDS Plus, 3 punte HSS, la prolunga per le punte e 8 punte da cacciavite.

