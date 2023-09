Hisense, presentati ad IFA 2023 i nuovi proiettori a corto raggio "Laser TV"

Hisense, dopo aver lanciato la nuova gamma di Mini-LED ULED, sempre ad IFA 2023 ha portato anche i nuovi proiettori a corto raggio “Laser TV“, prodotti rivoluzionari che cambiano completamente l’esperienza finale degli utenti.

Con la tecnologia Laser TV viene limitato al massimo il rischio agli occhi per gli utenti finali, in quanto la lunga esposizione ai raggi luminosi è praticamente nulla, data la riflessione della luce del proiettore sullo schermo, prima di giungere agli occhi (ciò porta ad una riduzione quasi del 100% della luce blu emessa, senza perdita di dettaglio e qualità).

Il modello di punta della serie L9G, è stato rinnovato e presentato con L9H, partendo comunque dallo stesso motore laser TriChroma, la nuova sorgente laser RGB a triplo colore, riesce a offrire luminosità più uniforme e toni maggiormente rappresentati, con una luminosità di picco di 3000 lumen ed abbagliamento ridotto dell’85%.

Laser TV di Hisense, le altre funzioni imperdibili

Le funzioni integrate sono tantissime, parliamo di Smooth Motion, per un’azione fluida ed una sfocatura ridotta, Filmmaker, con impostazioni originali per scene più cinematografiche, Auto-low latency mode, riduzione della latenza nel momento in cui si “accorge” della connessione della console e altro ancora.

Sempre nella stessa gamma troviamo il Laser Cinema PX3-Pro, un proiettore a ottica ultra corta; bastano soli 35 centimetri di distanza per proiettare fino a 130 pollici in 4K (da un minimo di 90 pollici), oppure Laser Mini Projector C1. Questi è a tutti gli effetti un centro di intrattenimento all-in-one, con messa a fuoco e allineamento automatici, in grado di proiettare tra 65 e 300 pollici, con il supporto a Dolby Visione HDR e Dolby Atmos (con altoparlanti JBL da 20W), sistema operativo per smart TV e applicazioni per lo streaming.

Da non perdere è l’edizione limitata del TV Laser 8K 120LX, il primo televisore 8K al mondo con TriChroma Triple-Laser Light Engine, obiettivo con supporto 8K, messa a fuoco automatica, proiezione fino a 120 pollici, Edge Blending Display (possibilità di personalizzare le dimensioni dello schermo) e tantissimo altro ancora.