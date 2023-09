PosteMobile è un operatore telefonico in forte crescita nell’ultimo periodo, data la sua capacità di mettere a disposizione degli utenti finali ottime promozioni con un risparmio davvero unico.

Una di queste è senza dubbio Creami Extra Wow 150, soluzione che al giorno d’oggi può essere richiesta da qualsiasi utente in Italia, senza vincoli o limitazioni particolari. La portabilità non è strettamente necessaria, mentre in fase iniziale di attivazione, il consumatore sarà comunque costretto a pagare 10 euro, a cui aggiungere i 10 euro necessari per coprire almeno la prima mensilità (totale quindi di 20 euro).

PosteMobile, numerose offerte e prezzi sempre bassi

Al centro della promozione in oggetto troviamo comunque 150 giga di internet alla massima velocità, che nel caso di PosteMobile si tramuta in 300Mbps in download (parliamo giustappunto di 4G+ pieno), passando poi per credit illimitati, che consistono quindi in minuti e SMS da utilizzare senza limiti in Italia.

Il prezzo fisso della promozione è di soli 8,99 euro al mese, il canone, come tutti quelli precedenti, deve essere pagato esclusivamente con il credito residuo della SIM ricaricabile, non sarà possibile versare il contributo con il conto corrente bancario o anche la carta di credito non ricaricabile.

L’attivazione, per poter godere dei suddetti benefici, è possibile solamente nel momento in cui vi recherete personalmente sul sito ufficiale di PosteMobile, in caso contrario parliamo comunque di una promozione, che potrebbe essere completamente differente rispetto a quanto dichiarato nell’articolo.