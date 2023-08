Vodafone sorprende TIM con un'offerta con GIGA ILLIMITATI

Chiunque non avesse mai sentito parlare di Vodafone come azienda molto incline a favorire i suoi clienti, potrà impararlo adesso. Da diversi mesi l’azienda colorata di rosso sta andando avanti per la sua strada in modo da raccogliere quanti più nuovi utenti possibili, ma senza lasciare indietro quelli che tempo fa sottoscrissero una promo.

Soprattutto coloro che hanno un’offerta in casa per quanto riguarda la rete Internet in fibra, potranno beneficiare di una grande opportunità. Vodafone infatti ha deciso di premiare tutti coloro che sono rimasti dalla sua parte, offrendo una soluzione mobile in accoppiata. Le persone che infatti hanno adesso in casa una promozione del gestore ad uso domestico, potranno avere per un prezzo bassissimo la Family+.

Vodafone: le offerte culminano in una grande promozione per i già clienti, ecco la Family+

Quando si parla delle offerte che fanno parte di questa gamma, il risparmio è assicurato, così come la presenza di tanti contenuti. Questa volta però Vodafone ha deciso di superarsi nettamente rispetto alle ultime volte, proponendo qualcosa di incredibile. Sottoscrivendo la nuova Family+, i già clienti potranno godere di tutto senza limiti. Esatto: minuti, SMS e giga per navigare sul web potranno essere illimitati per tutti.

Il prezzo poi è il vero tocco da maestro da parte del gestore anglosassone. Chi sottoscriverà questa promozione, lo farà per soli 9,99 € al mese. Tale prezzo sarà valido almeno fin quando l’offerta in casa continuerà ad essere attiva. Ora non c’è niente da aspettare: se siete già clienti Vodafone con un modem in casa, dovete solo sottoscrivere anche questa grande opportunità.