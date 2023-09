Online negli ultimi due mesi sono girate voci che parlavano di una possibile e imminente chiusura dell’operatore telefonico Rabona Mobile. Finalmente, dopo un periodo di assoluto silenzio, i proprietari hanno detto la loro in proposito e hanno smentito la chiusura.

Come già si sapeva da un po’, all’origine dei problemi degli utenti, iniziati lo scorso aprile, ci sono degli scontri interni dovuti alla collaborazione con Rabona, Vodafone e Plintron. Questi ultimi avevano deciso di interrompere il contratto con l’operatore, non fornendogli più alcun appoggio per i servizi, creando molto disagio ai clienti che si sono visti impossibilitati a navigare online e persino a telefonare.

Lo scorso 29 giugno Rabona ha informato gli utenti che il ricorso cautelare inviato al Tribunale di Milano era stato accolto. Secondo il tribunale la clientela non può subire le conseguenze di scontri interni, ma non ha ancora raggiunto un verdetto sulle “colpe” e tutt’ora ci si trova in una situazione di stallo.

Cosa possono fare nel frattempo i clienti Rabona Mobile?

I disservizi, dopo la decisione del tribunale, sono gradualmente rientrati e al momento i clienti possono effettuare chiamate, inviare messaggi e navigare online grazie alla rete Vodafone. Tuttavia, resta ancora l’incertezza sul destino della compagnia.

Purtroppo i clienti che vogliono restare fedeli all’operatore dovranno ancora aspettare molto, altrimenti devono cominciare a pensare a delle alternative. Alla SIM che utilizzano al momento, ad esempio, potrebbero abbinarne un’altra con una promozione che soddisfi le loro esigenze, ma questo aumenterebbe le spese.

Come ultima spiaggia, magari perché stufi di aspettare, possono cambiare operatore. Le offerte tra cui scegliere al momento sono tantissime e molto economiche. Inoltre, potrebbero richiedere la portabilità del numero, non avendo così il disagio di dover avvisare i conoscenti del cambio.

Purtroppo, complici anche i mesi estivi che hanno rallentato i provvedimenti, non si sa ancora nulla sul destino di Rabona Mobile. Consigliamo quindi di passare ad un altro operatore. Magari, fra qualche tempo, Rabona ritornerà “in forma” e si potranno valutare anche le sue offerte.