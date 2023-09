ho.Mobile prova a rubare la clientela di Iliad, ma anche dei più importanti operatori telefonici tradizionali, mettendo sul piatto una buona promozione che vuole ritagliarsi il proprio spazio nel mercato della telefonia mobile.

L’attivazione, in questo caso almeno, è possibile solamente per gli utenti che sono in possesso di una SIM di TIM, WindTre o di Very Mobile, con annessa portabilità obbligatoria del proprio numero originario. Inizialmente viene richiesto il versamento di un contributo comunque di tutto rispetto, se considerate che sono necessari 9 euro, con SIM gratuita e spedizione a costo zero.

ho.Mobile, a sorpresa ecco la nuova promo

Tutti gli utenti che dovessero rientrare nelle suddette categorie, hanno oggi la possibilità di richiedere l’attivazione della nuova promozione di ho.Mobile, la perfetta occasione per spendere 13,99 euro al mese, con canone da versare tramite il credito residuo, e godere di buoni contenuti.

Più precisamente, all’interno della suddetta promo si possono trovare minuti e SMS illimitati da utilizzare verso un qualsiasi numero in Italia, passando anche per 150 giga di internet alla velocità massima disponibile, con navigazione limitata in 4G (la velocità massima è di circa 60Mbps in download).

La richiesta di attivazione, come anticipato, può essere presentata direttamente tramite il sito ufficiale, non sono presenti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che l’utente potrà decidere in un qualsiasi momento di abbandonare ho.Mobile, senza incappare in penali di alcun tipo.