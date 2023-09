Postepay e la TRUFFA clamorosa, pericolo enorme per gli utenti

Da diversi giorni il pubblico è in allarme per via di una truffa che sta prendendo piede mediante la solita tecnica del phishing. L’azienda presa in causa, vittima anch’essa, è Poste Italiane. La Postepay sarebbe il mezzo che porterebbe le persone a crederci, ma ci sono alcune precisazioni da fare in merito, proprio per non cascarci.

Postepay, la nuova truffa fa credere ad un’offerta TIM particolare

Il testo seguente rappresenterebbe un’offerta che, secondo l’anticipazione nascosta all’interno dell’e-mail, potrebbe essere sottoscritta solo per i titolari di carta Postepay per una fantomatica collaborazione tra Poste Italiane e TIM. Ovviamente non c’è assolutamente nulla di vero per cui state molto attenti.

Questo è il messaggio che gira:

“PASSA ANCHE TU A TIM

Sei cliente Iliad, Poste Mobile, Fastweb Mobile

o di altri Operatori Virtuali?

Scopri subito se puoi attivare l’offerta TIM online a 7,99€/mese!

Per te, inclusi nell’offerta TIM Mobile:

150 Giga di traffico al mese

Minuti e SMS illimitati

Primo Mese Gratis

Costi di attivazione inclusi“

Ovviamente non finisce qui visto che lo scopo del messaggio è anche quello di evitare che qualcuno possa stranirai, per cui ecco anche la raccomandazione sui prezzi bloccati:

“OFFERTA SOGGETTA A ADEGUAMENTO ANNUALE DEI PREZZI a partire dal 01/04/2024,

il costo mensile dell’offerta sarà incrementato anno per anno

in misura percentuale secondo l’indice di inflazione ISTAT,

non tenendo conto di valori negativi, più un coefficiente di 3,5 punti.

L’incremento complessivo non potrà superare il 10%.

Offerta variabile in base all’operatore del Cliente.

COSTO SIM: 25€ UNA TANTUM (5€ costo di attivazione e 20€ traffico incluso).”