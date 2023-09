Negli scorsi mesi ci sono state notizie che hanno riportato grosse perdite nel mercato dei pc e dei laptop. Ora arrivano notizie negative anche per quello dei cellulari, anche se non allo stesso livello. Dalle analisi condotte dal Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker di IDC risulta che quest’anno sarà il peggiore degli ultimi dieci anni per quanto riguarda la vendita degli smartphone.

Secondo le previsioni, le spedizioni continueranno a calare sino a raggiungere una perdita del 4,7% su base annua. Questo vuol dire che nel 2023 si raggiungerà al massimo un volume di vendita pari a 1,15 miliardi di unità. Un risultato così basso non si vedeva da più di 10 anni. Questa revisione è ancora peggiore di quella effettuata qualche tempo fa dall’IDC, che aveva stimato una perdita equivalente al -3,2%, basandosi sulla situazione macroeconomica e la situazione dell’inflazione.

Le previsioni del mercato dei cellulari per il 2024

Le prospettive per il prossimo anno, tuttavia, sembrano essere totalmente differenti. Si prevede infatti una crescita positiva annua di +4,5%.

Solo i device con sistema operativo iOS, come gli iPhone, secondo l’IDC avranno una crescita delle vendite nel 2023 pari all’1,1%. Inoltre, raggiungeranno una quota record totale di 19,9% rispetto ai dispositivi Android che hanno subito un calo del 6%. Pare proprio che nella lotta tra i sistemi operativi, iOS abbia quindi vinto ala stragrande.

Le stime, però, sono ancora provvisorie e i numeri Apple potrebbero ancora crescere. Tutti gli azionisti puntano infatti gli occhi verso il 12 Settembre, quando verranno finalmente presentati al pubblico i nuovi iPhone 15.