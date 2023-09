Vista la vastità del catalogo Netflix sarà assurdo pensare che in realtà la piattaforma streaming annulli periodicamente ed elimini dalle sue liste un numero considerevole di contenuti, tra cui in particolare le serie TV.

Ebbene, sappiate che, le serie TV che trovate su Netflix devono essere in grado di soddisfare aspettative molto alte e generare risultati quanto più positivi e numerosi, se non vogliono rischiare di essere fatti fuori.

Non importa la quantità di budget adottato, il tempo che è stato impiegato per la registrazione di anche una sola puntata o della fama delle celebrità che ci recitano all’interno, se una serie non raggiunge determinati risultati essa verrà eliminata senza pietà, o la sua produzione potrebbe interrompersi all’improvviso. Per esempio dopo due stagioni, se si assiste ad un successo della prima ma non della seconda, non vi sarà un terzo capitolo.

Abbastanza severo e crudele giusto?

Bhe è proprio questa rigida selezione che rende Netflix una delle migliori piattaforme streaming del momento.

Ma vediamo in dettaglio alcune delle serie che, nonostante i propositi iniziali, non sono riuscite a guadagnarsi una posizione sulla piattaforma.

Netflix: le serie che hanno subito una battuta d’arresto

1899

1899 è stata realizzata dagli stessi creatori di Dark, che per chi avesse visto la serie, per quanto avvincente, risulta davvero complicato starle al passo, e forse è proprio questa “difficile comprensione di Trana” che ha contribuito al suo successo. Successo che si pensava poter replicare con 1899.

La serie racconta di un gruppo di migranti di varie nazionalità al bordo di una nave che, nel corso del suo tragitto si imbatte in una seconda imbarcazione che era stata dichiarata scomparsa qualche mese prima. Da qui in poi si evolve pian piano la trama.

Tuttavia la serie, distribuita su Netflix nel Novembre del 2022, non ha avuto il successo sperato. Così il progetto della realizzazione di una seconda stagione è stato definitivamente abbandonato.

Uncoupled

Per i fan di How i meet your mother, impossibile non riconoscere Nill Patrick, l’iconico Barney della serie TV.

Ritrovare Nill sullo schermo è stato sicuramente una grande sorpresa per i fan dell’attore. Egli in Uncopled, racconta le vicende di un uomo omosessuale ritornato single dopo una relazione di coppia durata anni. Da qui dunque le difficoltà di introdursi nella società come uomo single adulto, da qui la conoscenza di nuove persone e nuove esperienze.

Tuttavia, malgrado l’amore dei fan, anche in questo caso, la serie non ha raggiunto i risultati e le visualizzazioni sperate.

Di conseguenza, è stata annullata la produzione della sua seconda stagione.

Welcome to Eden

La serie è arrivata, con la sua seconda stagione, su Netflix nell’Aprile del 2023.

Questa racconta le vicende di un gruppo di ragazzi e ragazze che vengono invitati ad un party su un’isola segreta per festeggiare il lancio pubblicitario di una nuova bibita.

Tuttavia, l’isola non sarà assolutamente come se l’aspettano e si troveranno a dover affrontare situazioni estremamente pericolose.

Welcome to Eden era riuscito a raggiungere con la sua prima stagione un discreto successo, cosa che purtroppo non è riuscita a raggiungere il secondo capitolo della serie.

Per questa ragione Netflix ha dichiarato la cancellazione ufficiale del programma, seppur pare che si sia conclusa lasciando alcune situazioni ancora irrisolte.