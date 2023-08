Kena Mobile, con questi 130GB gratis Vodafone perde

Kena Mobile sta riuscendo a dare sfogo alle sue offerte piene di contenuti ancora una volta. Per riuscire a non avere problemi, bisogna proporre dei contenuti altissimi, i quali devono avere di fianco un prezzo molto più basso.

Ovviamente non bisogna più dare conto neanche alla rete mobile, siccome avere il 5G in Italia serve relativamente. Sono poche le zone ben servite, tra le quali ci sono i grandi centri cittadini. Ovviamente nei piccoli paesi e anche in grandi agglomerati che non siano capoluoghi di provincia, basta alla grande il 4G proprio come quello proposto da Kena.

Questo è il tipo di rete che i gestori virtuali propongono, offrendo anche delle velocità abbastanza alte. Ora con le ultime offerte lanciate ufficialmente sui siti, si può dichiarare ancora una volta guerra a quella realtà che hanno dominato fino a poco tempo fa. Effettivamente non sarà difficile portargli via tanti utenti, come sta avvenendo ormai da qualche anno a questa parte.

Kena Mobile continua con la sua promo migliore: ecco 130 giga

Quando si parla insistentemente di un gestore delle qualità di Kena Mobile non si può che pensare alla promo disponibile sul sito. Come detto, la Mobile Full c’è ancora e propone delle soluzioni eccezionali come minuti senza limiti verso tutti, SMS senza limiti verso tutti e 130 giga in 4G per la navigazione in internet.

Ovviamente anche il prezzo è vantaggioso, siccome consiste in soli 6,99 € al mese per sempre. C’è anche un altro regalo da prendere al volo, quello che consiste in addirittura 200 giga da consumare nei prossimi due mesi dopo la sottoscrizione dell’offerta.