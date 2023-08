Kena Mobile è uno dei più recenti operatori telefonici virtuali che sono entrati a far parte del mercato delle telecomunicazioni italiano.

Essa prende in prestito la sua linea da TIM, di conseguenza, gode di una copertura di rete completa sull’intero territorio nazionale.

Per chiunque fosse interessato a prendere in considerazione altre promozioni mobile, Kena mette a disposizione, per il mese di Agosto 2023, offerte telefoniche super vantaggiose per coloro che provengono da altri operatori, ma che vogliono mantenere il loro numero telefonico.

A tal proposito, tutto ciò che vi occorrerà per effettuare una portabilità di numero è: il codice fiscale, il numero seriale della vostra scheda SIM ed un qualsiasi documento di identità.

Il passaggio da Kena Mobile avverrà in maniera automatica e molto rapida, ci sarà da aspettare solamente pochi giorni

Kena Mobile: le migliori offerte del momento

Le promozioni proposte in questo periodo da Kena Mobile, consentono agli utenti di effettuare una portabilità di numero mobile da operatori quali: Tim, Vodafone, Iliad e Wind Tre.

Tra le promo più convenienti del momento, abbiamo: