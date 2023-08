Siamo quasi giunti alla fine dell’estate eppure il colosso Microsoft ha deciso di non fermarsi. Anche durante la giornata di ieri, infatti, l’azienda ha aggiornato la sua line up di offerte e sconti presenti su Xbox Store. In questo modo, tutti gli utenti potranno portarsi a casa tantissimi videogiochi a dei prezzi davvero unici e convenienti. Vediamo qui di seguito le offerte più interessanti.

Xbox Store, disponibili per gli utenti tantissimi sconti per la fine dell’estate

A ridosso della fine dell’estate, il colosso americano Microsoft sta continuando ad offrire ai propri utenti tante offerte e sconti. Come già accennato in apertura, infatti, il noto Xbox Store si è ulteriormente arricchito di tanti videogiochi a dei prezzi decisamente interessanti.

Tra questi, come da tradizione, ci sono giochi proposti addirittura con il 90% di sconto. Per gli amanti della saga di Assassin’s Creed, ad esempio, sullo store è disponibile il videogioco Assassin’s Creed Mythology Pack con un notevole sconto dell’80%. Sempre con lo stesso sconto è al momento disponibile Bastion.

Con uno sconto dell’85%, invece, gli utenti potranno portarsi a casa tanti altri titoli, tra cui Batman: Arkham Knight Premium, Borderlands 3: Next Level Edition e Immortals Fenyx Rising. Un altro videogioco proposto con uno sconto assurdo del 90% è poi Injustice 2 Legendary Edition. Sono poi disponibili altri videogiochi interessanti con degli sconti più contenuti del 30% o del 50%. Ricordiamo ad esempio One Piece Odyssey e Resident Evil ViVillage.

Questi sono solo alcuni degli sconti proposti questa settimana su Xbox Store. Vi invitiamo comunque a recarvi sulla pagina ufficiale per scoprire tutti i titoli in sconto.