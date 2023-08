Garmin Venu 3 è ufficiale, il nuovo smartwatch per il fitness

Garmin Venu 3 è il nuovo punto di riferimento per gli utenti amanti del fitness, uno smartwatch che è in grado di convogliare al proprio interno tutte le funzionalità e le specifiche tecniche più interessanti.

La serie Venu 3 è composta da due modelli: Venu 3 e Venu 3S, pensati per essere sempre connessi, a prescindere dall’ambito di utilizzo, sono dotati di dettagliate metriche per il fitness, un display AMOLED estremamente brillante, una autonomia superiore al normale e il microfono integrato per ricevere telefonate o rispondere a messaggi.

In confezione si potranno trovare due cinturini differenti, così da essere adatti a qualsiasi tipologia di polso, mentre la batteria di 14 giorni, permette un utilizzo prolungato, anche 24 ore su 24 ore, senza dover minimamente vivere con l’ansia da ricarica.

Garmin Venu 3, alcune specifiche tecniche

Il fulcro del Garmin Venu 3 è chiaramente il display, un ampio AMOLED da 1,2 o 1,4 pollici, completamente touchscreen ea colori, con 3 pulsanti fisici sul lato destro, protezione Gorilla Glass 3 e la possibilità di optare per due ghiere differenti: 41 o 45 millimetri. La lunetta è in acciaio con alloggiamento in fibropolimero, mentre il cinturino in silicone ha anse di 22 e 18 millimetri.

Sono tantissime le funzioni software raggiungibili nell’utilizzo dello smartwatch, si parte da Morning Report (per un report mattutino), Nap Detection (registra automaticamente i microsonni), Wheelchair (modalità adatta a chi si trova sulla sedia a rotelle), RPE (tasso di sforzo recepito), Meditazione, Creazione di intervalli negli allenamenti, miglioramento della body battery, integrazione con oltre 30 app sportive, e tutte le misurazioni classiche che ci saremmo aspettati da un dispositivo di fascia alta.

L’interazione con le notifiche è molto buona, è possibile rispondere alle chiamate direttamente dal polso, ma anche scrivere messaggi, email e testi, se collegati allo smartphone. Il chip NFC lo rende compatibile con Garmin Pay, per finire con la possibilità di scaricare brani da Deezer, Spotify o Apple Music, per ascoltare la musica senza lo smartphone.

Il Garmin Venu 3 è in vendita da oggi da 499 euro, la versione Exclusive, con cinturino in pelle aggiuntivo, costa 549 euro.