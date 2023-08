Benvenuti in un nuovissimo episodio di Art Attack, con l’aiuto di Neil il grande artista, oggi sperimenteremo un metodo per avere un iPhone Fold. Vi serviranno nastro adesivo, forbici dalla punta arrotondata e un’applicazione Samsung.

Non è proprio un nostro esperimento, quindi non ne saremo effettivamente i primi creatori. Da qualche tempo, l’app Try Galaxy permette di vivere l’esperienza Android, ma su un iPhone.

Come ottenere il proprio iPhone Fold

Per prima cosa, dovrete recarvi sul sito dell’iniziativa Try Galaxy, poi scansionate il QR Code che visualizzerete nella pagina con il vostro smartphone e installate la web app.

Questo servizio vi permetterà vivere cosa si prova ad avere un Galaxy Z Fold 5. Come? Affiancate due iPhone che sono già stati collegati, visualizzate poi metà schermata su ciascuno e avrete un iPhone pieghevole.

L’esperimento era già stato condotto da Roman Loyola di Macworld. Tuttavia, la cosa divertente è proprio il fatto che non abbia solo installato l’app, ma abbia anche collegato tra loro i due dispositivi usando del semplice nastro adesivo, proprio come si farebbe giocando come bambini.

Tornando seri, l’applicazione ideata da Samsung, probabilmente per cercare di attirare i sostenitori della mela mangiucchiata e dei suoi cellulari verso il lato coreano, non è del tutto funzionale. L’azienda l’ha concepita proprio come un gioco, quindi, essendo anche una web app, l’esperienza che offre è limitata e neanche fluida. Il suo scopo è semplicemente illustrativo per dimostrare quanto sarebbe differente possedere un Galaxy Fold, dato che di iPhone di questa tipologia ancora non ne esistono. Per ora.