Gli ultimi giorni di agosto confermano una battaglia tra i principali operatori della telefonia mobile, battaglia che è stata molto intensa nel corso di tutta la stagione estiva. TIM, Vodafone, Iliad e WindTre ancora una volta propongono ai loro clienti ricaricabili molto vantaggiose per costi e soglie di consumo.

TIM, Vodafone, Iliad e WindTre: le quattro migliori tariffe di fine agosto

Nella lista delle migliori promozioni del momento spicca TIM con una versione rivisitata della sua TIM Wonder. Questa ricaricabile, il cui costo di rinnovo è pari a 9,99 euro al mese, assicura ai clienti chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS verso tutti e 100 Giga per la connessione internet anche in 5G.

Segue a TIM la risposta di Vodafone con una conferma molto interessante: la tariffa Special 100 Giga. La promozione low cost storica del provider inglese ha sempre un prezzo pari a 9,99 euro e come consumi prevede chiamate ed SMS no limits più 100 Giga internet anche in 5G.

Ancora per qualche giorno, invece, Iliad risponderà a TIM e Vodafone con la sua promozione in edizione limitata: la Flash 180. I consumi di questa ricaricabile prevedono sempre chiamate ed SMS infiniti con la presenza di 180 Giga per la navigazione internet, da utilizzare sempre con il 5G. Il costo è di 9,99 euro ogni trenta giorni.

Ultima offerta da non perdere è targata WindTre ed è la WindTre Star+. La promozione ha un costo fisso di 7,99 euro al mese ed assicura a tutti gli abbonati telefonate ed SMS senza limiti con 70 Giga internet anche in 5G.