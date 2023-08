Un’offerta gratis vi attende proprio oggi da TIM, in tantissimi si ritrovano con la possibilità di richiedere una fantastica promozione, a patto che comunque siano disposti ad abbandonare il proprio operatore telefonico di riferimento, ed anche che la loro provenienza sia ben specifica.

Come al solito del resto, le migliori offerte sono le operator attack, di conseguenza anche oggi vi parliamo di una soluzione che può essere richiesta da coloro che si decideranno di effettuare la portabilità da Iliad o da un MVNO, con sottoscrizione di una promo dal prezzo quasi regalato.

TIM, le nuove offerte vi lasceranno di stucco

La nuova campagna promozionale di casa TIM è ampiamente destinata a far discutere, si tratta di una soluzione più unica che rara che parte da una condizione fondamentale: la possibilità di attivazione gratis per tutti gli utenti che vogliono spendere relativamente poco, ed allo stesso godere di 1 mese gratuito (si paga dal secondo in poi).

Il suo nome è TIM Power Supreme Web Easy, ha un costo di 7,99 euro al mese, con il canone da pagare con il credito residuo, e la possibilità comunque di godere tutto illimitato, a cui aggiungere anche 150 giga di traffico dati alla massima velocità possibile.

Una soluzione davvero più unica che rara con la quale riuscire a confrontarsi, nell’ottica di risparmiare a patto che comunque si riesca a sottostare ai suddetti vincoli in fase di attivazione.