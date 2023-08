WindTRE costa 5 euro al mese, nella promo ecco 150GB

In questo momento ogni gestore sta cercando di fare del proprio meglio per riuscire a recuperare quanti più utenti in Italia. Le aziende che si battono ogni giorno tra di loro per conseguire l’obiettivo sono ormai talmente tante che risulterebbe difficile sceglierne una. All’improvviso però piombano sul mercato telefonico mobile quei nomi che nessuno si aspetterebbe, pronti ovviamente ad accaparrarsi una buona fetta di utenti. L’esempio è fornito questa volta da un provider famosissimo che è WindTRE.

Di certo qualcuno in passato è rimasto scottato da questo provider, ma la situazione sembrerebbe essere cambiata in maniera radicale. Tutti gli utenti che infatti vogliono risparmiare, non possono fare altro che prendere in considerazione la nuova offerta della linea GO TOP. Effettivamente l’ultima proposta che appartiene a questa famiglia di offerte non sta facendo altro che fare il gioco di WindTRE: quello di recuperare più utenti possibile.

WindTRE non ha rivali se propone la nuova GO 150 TOP+, ecco cosa offre

Sapevate che bastano pochissimi soldi per sottoscrivere una delle migliori offerte del mercato della telefonia mobile? Se la risposta è negativa, adesso state per saperlo. Bisogna infatti rifarsi ad uno dei gestori più famosi in assoluto, ovvero WindTRE.

Ora come ora il gestore sta invitando al rientro tanti dei suoi vecchi clienti e lo sta facendo con un prezzo mensile di soli 5,99 €.

All’interno della nuova offerta chiamata GO 150 TOP+, c’è tutto quel che serve ogni mese. Si parte da 200 messaggi verso tutti e da minuti senza limiti verso tutti, per poi finire a 150 giga in connessione 4G+.